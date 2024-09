Ieri sera, durante il gioco della bottiglia, nella Casa del Grande Fratello è scattato il primo baio tra Shaila Gatta e Javier Martinez. La vicinanza tra l’ex velina di Striscia la Notizia e il pallavolista argentino si fa sempre più evidente con il passare delle ore, e lui ha ammesso apertamente di essere interessato alla ballerina. Ma come ha reagito Lorenzo Spolverato, con il quale Shaila aveva instaurato una certa complicità durante i primi giorni? Non bene, anzi. Male. Durante la notte, il modello milanese ha condiviso le sue sensazioni con alcuni coinquilini proprio in merito al suo rapporto con la Gatta.

Durante un ballo con lei, Lorenzo ha percepito un allontanamento, come se il legame che avevano costruito nei giorni precedenti si fosse affievolito. Spolverato è convinto che la causa di questo distacco sia proprio l'avvicinamento di Shaila a Javier.

“Shaila preferisce Javier”, gli fanno presente i compagni di avventura. Jessica Morlacchi non critica il comportamento di Shaila, sostenendo che sia naturale allontanarsi dopo aver visto Lorenzo e Helena Prestes in situazioni intime e confidenziali. Per a cantante, questo potrebbe aver spinto l’ex velina ad interessarsi di più al pallavolista.

Lorenzo comprende il punto di vista di Jessica e ammette di essersi costruito da subito un castello che non esiste. “Ho fatto tutto da solo”, dice, giustificando in qualche modo l'atteggiamento della ballerina. Poi aggiunte: “Io con Helena mi doso molto”, ammette. Alla fine, Lorenzo giunge a una conclusione: per lui, la parentesi con Shaila è chiusa.