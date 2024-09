La nuova stagione di Uomini e Donne ha preso il via lunedì 23 settembre con la messa in onda della prima puntata. Tra i nuovi tronisti c’è anche Martina De Ioannon, uno dei volti più chiacchierati e discussi della passata edizione di Temptation Island, al termine della quale è uscita da single dopo la rottura con Raul Dumitras.

Proprio il giovane romano, rispondendo alle curiosità dei follower, ha detto che sarebbe pronto per partecipare al Grande Fratello: “Perché no? Devo dire che per me sarebbe proprio una bella esperienza”. Considerando, però, che Martina è impegnata nel dating show di Maria De Filippi e, almeno per il momento sono da escludere possibili triangoli, è improbabile che Alfonso Signorini lo chiami alla sua corte, ma mai dire mai.

Intanto, nei giorni scorsi, Jessica Morlacchi ha ammesso che vorrebbe vedere Raul Dumitras nella Casa. La cantante, infatti, ha ammesso di essere un’appassionata telespettatrice di Temptation Island, e di conoscere la storia di Raul e Martina. La gieffina si augurava che, dopo l’esclusione di Lino Giuliano, uno di loro potesse partecipare al reality show di Canale 5.