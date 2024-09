Ieri, durante la quarta puntata del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti è stata al centro di un'accesissima polemica. Le Non è la Rai, infatti, hanno criticato il medico estetico, accusandola di non essere realmente interessata a Tommaso Franchi. Un commento che ha scatenato la reazione di Mariavittoria, che è parsa visibilmente contrariata dopo le parole di Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo.

Al termine della diretta, Mariavittoria si è confrontata direttamente con l'idraulico toscano per chiarire la situazione. Quest’ultimo ha ammesso di non avvertire una connessione amorosa con lei, sottolineando la mancanza di punti in comune che lo possano portare ad un maggiore coinvolgimento.

Ma a scatenare una nuova polemica sono state le parole della Minghetti in merito al comportamento assunto da Shaila Gatta. Mariavittoria ha detto di trovarsi d'accordo con Beatrice Luzzi, che ha criticato l'atteggiamento ambiguo dell'ex velina di Striscia la Notizia: "A me queste cose dei balli sexy non piacciono!", ha detto il medico estetico.