Sembrerebbe essere giunta già al capolinea la storia d'amore tra una famosa ex gieffina e un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Stando alle ultime indiscrezioni e alle ultime mosse social, infatti, pare che la relazione tra Guendalina Canessa e Andrea Foriglio sia arrivata ai titoli di coda.

L'ex concorrente del Grande Fratello aveva ufficializzato la relazione con l'ex corteggiatore di Nicole Santinelli alcuni mesi fa, durante l'estate, con lei che aveva pubblicato la prima foto di coppia sui social. A distanza di alcuni mesi già si mormora di una presunta rottura. Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato una segnalazione relativa ad una mossa social: "Buongiorno Deia, Guendalina Canessa ha tolto il segui al fidanzato Foriglio. Sono giorni che non si vedono insieme, è già finito il grande amore?".

"Lei mi sembrava innamorata - ha commentato l'esperta di gossip -, mentre lui non ricambiava affatto, onestamente. Lei lo taggava sempre, ma lui non ripostava mai. Era evidente che per lui fosse solo una questione di visibilità. Mi dispiace tanto per lei".

In effetti, Guendalina ha smesso di seguire Andrea su Instagram, mentre lui la segue ancora. E' dunque giunta al capolinea la loro relazione? Non ci resta che attendere che i diretti interessati rompano il silenzio per scoprirlo.