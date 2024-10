Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e attualmente nel cast del programma Cortesie per gli ospiti insieme a Roberto Valbuzzi e Csaba Dalla Zorza, ha deciso di dedicare del tempo ai suoi follower rispondendo alle loro domande. L’ex vippone ha anche parlato dell’amicizia con Aurora Ramazzotti.

I due, infatti, sono stati legati per anni da un profondo legame d’amicizia, che però, nell’ultimo periodo, sembra essersi deteriorato. A parlarne era stata la stessa Aurora, la quale aveva spiegato di aver perso diverse amicizie da quando è diventata mamma: “Sono abituata a non fare affidamento sulle persone. Non dico in senso negativo, sono solo consapevole che ognuno sia per sé. Secondo me arriva un punto in cui si realizza che chi deve rimanere, rimane”.

A distanza di alcuni mesi dalle parole della Ramazzotti, Tommaso ha rotto il silenzio circa la fine della loro amicizia, spiegando anche perché non ha mai replicato alle frecciatine che gli sono state mandate sui social: “Perché non ho risposto alle frecciatine di Aurora? Perché ho molto rispetto nei miei rapporti (presenti e passati) e non mi piace gettarli in pasto ai social. Non l’ho mai fatto, nemmeno con i miei ex fidanzati. Non posso dire lo stesso per le controparti”.