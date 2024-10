Nella Casa del Grande Fratello, alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato stanno facendo storcere il naso a telespettatori e concorrenti. Il motivo? Alcuni dei suoi atteggiamenti vengono reputati troppo aggressivi. Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video nel quale il modello milanese risponde in malo modo ad Helena Prestes.

Lorenzo Spolverato stava parlando in giardino con Michael Castorino, quando la modella brasiliana si è avvicinata e lui è sbottato: “Sto parlando con lui Helena, ti devi rilassare. Ti devi calmare, non me ne frega un ca**o, ci mettiamo lì e ne parliamo, cioè ti sembra?! Ci mettiamo lì e adesso ne parliamo. Cioè tutto così”. Quando poi ha invitato Helena ad appartarsi e parlare, la modella non ne ha voluto sapere: “Lascia stare, non è così che si fa. Fai quello che vuoi, vai con i tuoi amici”.

Già alcuni giorni fa, al termine della sesta puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes si sono ritrovati a parlare in giardino, e tra i due si respirava una certa tensione. La modella brasiliana, infatti, ha detto di voler riprendere i rapporti con Javier Martinez, e si è detta dispiaciuta di aver nominato Iago Garcia per difendere Spolverato.

La tensione tra i due gieffini è arrivata al culmine, tanto che Lorenzo si è reso protagonista di un gesto nei confronti di Helena che ha scatenato la reazione indignata dei telespettatori. Il concorrente, infatti, ha afferrato in malo modo la gamba della Prestes, al che quest’ultima si è subito ritratta mostrandosi piuttosto contrariata dall’atteggiamento del coinquilino. In seguito, Lorenzo ha rincarato la dose e parlando con Helena ha detto “le prendi, le prendi”, accompagnato dal classico gesto che si fa con la mano in queste occasioni.