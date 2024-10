Deianira Marzano ha rivelato che due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip parteciperanno come coppia alla nuova edizione di Pechino Express (ma non ha fatto i nomi), fornendo come unico indizio l’iniziale del nome di una delle due: “G”. Se così fosse, c’è poco da “scervellarsi”: o si tratta di Giaele De Donà, Ginevra Lamborghini o Gegia.

Nelle passate settimane si era vociferato di una presunta esclusione di un altro ex vippone, Edoardo Tavassi, ma è stato lui stesso a smentirlo: “Se mi vedrete a Pechino Express? No ragazzi, non me l’hanno fatto fare il provino per Pechino Express, quindi non è vera quella cosa. Cioè, non l’ho fatto proprio il provino perché non me l’hanno fatto fare, quindi non date retta…”.

Alessandro Rosica ha confermato la versione fornita da Tavassi, e ha rivelato che in realtà è solo uno il concorrente che sarebbe stato scartato da Pechino Express, ovvero Edoardo Donnamaria, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: “Fonte ufficiale e vera al 100%. I due ex GF scartati sono solo uno in realtà, ed è Donnamaria. Smentisco ufficialmente Tavassi scartato in quanto non ha mai e dico mai sostenuto il provino. Ho parlato con uno della redazione giorni fa”.