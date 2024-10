Questa sera andrà in onda su Canale 5 l’ottava puntata del Grande Fratello. Oltre al televoto eliminatorio, che vede a rischio uscita Helena Prestes, Tommaso Franchi, Michael Castorino, Yulia Bruschi, Clayton Norcross e Amanda Lecciso, Alfonso Signorini tornerà a parlare del flirt tra Shaila Gatta e Javier Martinez. La ballerina napoletana, dopo aver scaricato il pallavolista argentino durante la diretta dello scorso lunedì, ci ha ripensato e tra i due è tornata ad accendersi la fiamma. Spazio anche a Enzo Paolo Turchi e al suo desiderio di voler abbandonare il reality, decisione rimandata dopo l’ingresso (momentaneo) di sua moglie Carmen Russo, Infine, sicuramente si parlerà anche di altre dinamiche, come del rapporto tra Helena e Lorenzo Spolverato, di Yulia Bruschi e Luca Giglioli, e dell’avvicinamento in corso tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

Televoto, cosa dicono i sondaggi

Stando a quanto si apprende dal sondaggio promosso dal portale grandefratello.forumfree, per ora in testa al televoto c’è Helena con il 31,56%. La modella brasiliana dovrebbe essere la prima a salvarsi, mentre per Michael le cose si mettono decisamente male. Il gieffino, infatti, è ultimo nella classifica di gradimento con il 5,60% delle preferenze, ed è proprio lui il principato indiziato a lasciare la Casa del Grande Fratello.