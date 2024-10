Questa sera, alle ore 21,30, andrà in onda su Canale 5 l’ottava puntata del Grande Fratello. Fari puntati sugli ultimi sviluppi relativi alla conoscenza tra Shaila Gatta e Javier Martinez, che nel corso dell’ultimo weekend si sono riavvicinati dopo che la ballerina, dopo averlo di fatto “scaricato” definendolo “moscio e senza carattere”, ha fatto marcia indietro confessando che il pallavolista argentino le piace eccome, e che “mi fa s**o”.

Lo scorso fine settimana, la ballerina napoletana e l’ex tentatore si sono lasciati andare ad effusioni e coccole nel letto, con lui che ha provato a più riprese a baciarla ricevendo, però, un secco “no” dalla coinquilina. Nel corso della notte, Shaila e Javier si sono rifugiati sotto le coperte, facendo “fuggire” Michael Castorino, che condivide il letto proprio con Martinez. I due gieffini sono rimasti per diverso tempo sotto le lenzuola, ma non è chiaro quello che è accaduto. Ma non è tutto.

Nel cuore della notte, alcuni telespettatori hanno notato degli strani movimenti di Javier sotto le coperte e, sui social, c’è chi ritiene che il concorrente stesse praticando dell’autoerotismo. E’ chiaro che si tratta solo di un’ipotesi, e non c’è certezza al riguardo.