Al Grande Fratello, nella notte tra sabato e domenica, è scattato il bacio tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Tuttavia, a sorpresa, nelle ultime ore l’idraulico toscano ha fatto un passo indietro: “Secondo me dobbiamo smettere di dormire insieme”. A frenarlo sarebbe la differenza d’età (lei ha sette anni in più di lui).

Una decisione difficile per Tommaso, che non nega di provare attrazione per Mariavittoria. Tuttavia, il contesto e il gap anagrafico lo hanno però portato a mettere un freno alla conoscenza. Anche la gieffina sembra essere d'accordo, sebbene per ragioni diverse da quelle del coinquilino. Crede infatti che, fuori dalla Casa sarebbe difficile portare avanti la frequentazione, e teme che questo possa farli soffrire. I due decidono quindi, di comune accordo, di staccarsi nonostante la reciproca attrazione. Ora bisogna vedere quanto riusciranno a resistere, vivendo entrambi sotto lo stesso tetto.

Dopo aver parlato con Tommaso, Mariavittoria aggiorna le amiche e ammette di essere un po' delusa dalla piega che ha preso il loro rapporto: "Nel momento in cui mi sto lasciando andare, lui si ritrae". Secondo Jessica Morlacchi, però, il ragazzo ha voluto prendere le distanze perché ha visto in lei tanta indecisione: "Ha capito che tu non prendi una posizione". Anche Amanda Lecciso crede che lui abbia fatto marcia indietro a causa del suo modo di fare poco chiaro. Per questo la invitano a confrontarsi di nuovo con lui, sicure che da parte di Tommaso ci sia un forte interesse.

Nel discorso s’intromette proprio Tommaso, che spiega di avere dei dubbi su loro rapporto. Per questo, temendo di farla soffrire, ha preferito prendere le distanze. "Non la vedresti fuori Mariavittoria?", gli domanda Jessica. "Secondo me no, perché è più grande e perché siamo lontani. Se dovessimo andare avanti ci rimarremmo male sia lei che io", replica il concorrente. "Se dovessi innamorarmi sarebbe un sentimento legato a questo contesto". Secondo Jessica, ora che Tommaso ha messo le cose in chiaro, sta a Mariavittoria scegliere se viversi o meno questa conoscenza: "Ora che siete tranquilli, potrebbe essere una cosa che vi vivete qua e basta. Se ne vale la pena, vivetevela".