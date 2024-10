Nella notte tra sabato e domenica, nella Casa del Grande Fratello ne sono successe di cose. Oltre al bacio tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi e al riavvicinamento tra Shaila Gatta e Javier Martinez, è andato in scena anche un nuovo confronto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. I due gieffini, dopo giorni di silenzio, si sono appartati in salone per un faccia a faccia relativo alla fine del loro rapporto.

"Non esiste la parola scegliere per me – ha esordito la modella brasiliana -. E' quello che io sono stata troppo diretta con me. Non esiste 'scegliere' per me e tu sei stato bravo perché ti hanno messo in questa situazione, in questa posizione, e tu sei stato bravo a scegliere, a dare tempo a tempo, però per me, come donna, non esiste questo. Quindi sono arrivata poi inca**ata e ho detto basta". A quel punto Lorenzo è stato molto diretto: "Ma cosa provi per me? Cosa provavi? Perché è meglio avere le cose chiare".

"Io ti ammiro - ha risposto Helena -. A me piacciono anche i tuoi difetti. Mi piace tutto di te. Tutto. Non dovrei, magari non sei la persona giusta per me. Però il mioc ervello va tutto lì...". Anche Spolverato ha ammesso di nutrire interesse nei confronti della Prestes: "Tu mi piaci dentro. Mi piaci come persona. La tua determinazione, io ho stima nei tuoi confronti. Il tuo passato, per come sei cresciuta, le cose che vogliamo creare insieme... Per la prima volta nella vita è capitato che una donna mi prende, mi fa divertire e io non ho capito questo sentimento che tu avevi. Non l'ho capito".

Alla fine, i due si sono abbracciati e hanno ballato un lento insieme. A questo punto, non ci resta che attendere la puntata in onda questa sera, luendì 14 ottobre, durante la quale Alfonso Signorini approfondirà il riavvicinamento tra Helena e Lorenzo.