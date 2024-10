Nella Casa del Grande Fratello è scattato il bacio tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. La conferma è arrivata grazie alla confessione dell’idraulico toscano a Luca Calvani ma, almeno fino a poche ore fa, non c’era il video che testimoniasse il momento. Adesso, invece, è spuntata anche la clip dei due gieffini che si baciano sotto le coperte.

Nel letto, Mariavittoria e Tommaso si sono stretti in un tenero abbraccio. L'audio del video che circola sui social non lascerebbe spazio a troppi dubbi: coprendosi con le coperte, si sono scambiati un bacio. La conferma arriverebbe anche da una confessione fatta dal concorrente, che ha rivelato a Luca Calvani cosa è successo con l'inquilina: “Ci siamo dati un bacio, lei è molto bella e carina”.

Durante una chiacchierata con Amanda Lecciso, Mariavittoria ha invece parlato dei suoi sentimenti per Tommaso, e ha ammesso di provare una forte attrazione: “Sicuramente c’è attrazione. Lui mi piace, è intelligente, bravo e sensibile, però è molto chiuso, non lo conosco abbasta. Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Se ho voglia di conoscerlo fuori? Certo, perché no? Se lo porterei nel mio contesto? Sì. Non mi precludo nulla.

In questo contesto il fatto che lui sia molto introverso fa andare le cose lentamente. Però non escludo nulla perché lui mi interessa. Le cose si creano piano, però posso dire che mi piace stare abbracciata con lui. Voglio conoscerlo meglio, ma non è ancora amore. Lui ha una dolcezza estrema, è di una sensibilità allucinante, è davvero bravissimo”.