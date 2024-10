Al Grande Fratello, Luca Giglioli ha deciso di confrontarsi con Yulia Bruschi in merito al loro rapporto. Dopo il gossip che li ha visto protagonisti (Biagio D'Anelli ha svelato che si conoscevano già prima di entrare nella Casa) e che entrambi hanno smentito, il parrucchiere romagnolo ha svelato alla coinquilina quale sarebbero state le sue intenzioni se non fossero stati chiusi tra quattro mura.

"Il fatto di volerti conoscere c'è sempre stato, ok? Però fuori di qui saremmo già andati da qualsiasi parte per farti conoscere il mio essere e avere la possibilità di conoscere te stessa. Io qui dentro ho sempre pensato di essere dentro quattro mura e non avere... Cioè il fatto di isolarmi da una determinata situazione che può essere quella, mi sembrava strana perché dico tanto sono sempre in casa, però devo pensare che qui dentro adesso è il nostro mondo. Il fatto di isolarsi è come andare a fare una cosa nostra, quindi ho sempre voluto chiederti di avere il nostro momento, però mi è sempre sembrato difficile e strano. Non difficile da chiedertelo, ma strano".

In seguito, Giglio si è confrontato con agli altri inquilini confermando il suo interesse per Yulia: "Ho sempre detto che lei mi piace. Mi interessa, e fuori da qui la vivrei sicuramente in maniera diversa [...] Al di fuori di qui la vorrei conoscere, perché qui non riesco a giocare le mie carte. Sicuramente è una persona che mi fa stare bene qui, mi rende la giornata migliore. Vedo in lei un interesse, paura a lasciarsi sua come anche da parte mia. Se le piaccio? Non sa fino a che punto sbilanciarsi".

Sul fatto che a Yulia piaccia Giglio non sembrano esserci dubbi. Basti guardare la reazione che la concorrente di origini cubane ha avuto durante un gioco nel quale Luca e Jessica Morlacchi si sono più volte sfiorati le labbra. Di seguito il video: