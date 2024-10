Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Javier Martinez sono tornati ad essere molto vicini. Dopo settimane caratterizzate da indecisioni e continui tira e molla, l’ex velina è ritornata tra le braccia del pallavolista argentino, ammettendo di aver ritrovato l’interesse nei suoi confronti.

Nella notte tra sabato e domenica, Shaila e Javier hanno parlato del loro rapporto. L’ex tentatore si è raccomandato con la ballerina di non giocare con i suoi sentimenti: “Se devi fare la ca**ona, non lo fare con me. Ti avverto, non giocare con i sentimenti delle persone”. E lei ha replicato “Mai, non sono il tipo”.

Dopo quanto accaduto sabato notte (lui ha provato a baciarla, ma lei si è rifiutata), nella giornata di domenica Shaila e Javier hanno continuato a punzecchiarsi a vicenda. Le labbra dei due si sono sfiorate in più occasioni, e la sensazione è che tra la ballerina e il pallavolista un bacio sia imminente, anche se lei ha sottolineato di non voler correre. “Se ho un tempo limite per dargli un bacio? Non mi metto i tempi. A me lui piace, ma le cose verranno naturali, non mi voglio forzare a fare qualcosa al momento”, le parole dell’ex velina.

La reazione di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato, dopo aver assistito al nuovo riavvicinamento tra Shaila Gatta e Javier Martinez, si è sfogato con Jessica Morlacchi raccontando un retroscena sull'ultimo confronto avuto con l'ex velina: "Mi è scesa come donna, totalmente. Oggi lei è stata chiara, mi ha detto ‘Friends’ e io le ho detto ‘Friends un ca**o’. Friends niente, non siamo amici. Ognuno per la sua strada. Che siamo amici? Ieri mi diceva ‘Ricominciamo da capo’ Adesso, da oggi, non le credo più. Lei vuole amicizia, le ho detto che c'è interesse, mi piace, e non posso esserle amico. Per quieto vivere, ci salutiamo, ma non mi chiedere caffè, tisane, balli e abbracci. Ora non posso”.