Al Grande Fratello, Luca Giglioli e Yulia Bruschi sono sempre più vicini. Questa notte, il parrucchiere romagnolo di è confidato con Shaila Gatta proprio in merito al rapporto con la concorrente di origini cubane.

L’ex velina ha chiesto al coinquilino se fosse impaurito di sapere quali fossero i pensieri di Yulia, e lui ha commentato: “Non ho paura. Dal mio punto di vista, qualche pensiero positivo ce l’ho. Sicuramente non voglio essere frettoloso, perché voglio dare tempo all’altra persona di capire determinate cose. Non abbiamo mai parlato di cosa c’è fuori, a me non interessa niente. Io vivo la persona per com’è qua dentro. Parlarne potrebbe mettere a posto certi pensieri che ho, e magari sbloccare da parte sua determinate cose”.

Poco prima, gli inquilini hanno animato la serata con il gioco delle provocazioni. A turno, una coppia di gieffini doveva affrontare una piccola prova dalla durata di pochi secondo, che prevedeva baci passionali sul collo oppure sguardi molto sexy. Quando è stato il turno di Giglio, Yulia si è rifiutata di essere la sua partner. Al riguardo, Luca ha detto: “Ho sempre cercato di darle quello che mi ha dato la possibilità di fare, non ho mai osato, non mi sono mai sentito di poter osare. Anche stasera, se fosse successo la settimana scorsa, io mi sarei sentito in imbarazzo a fare il gioco davanti a lei. Ad oggi so la direzione che voglio prendere, ho messo a posto la situazione con Jessica (Morlacchi, ndr). Questo mi dà libertà di poter scherzare con chi voglio, quando voglio. Sarebbe stato bellissimo poterlo fare con lei, ma io magari sono più pronto e lei lo è meno”.