Dopo settimane caratterizzati da continui tira e molla (da parte di lei), Shaila Gatta ha deciso di approfondire la conoscenza con Javier Martinez. Al Grande Fratello, la ballerina e il pallavolista argentino sono anche passati dalle parole ai fatti, scambiandosi il primo bacio e trascorrendo la prima notte insieme nello stesso letto. Notte decisamente “infuocata” a giudicare da quello che Shaila ha confidato questa mattina alle Non è la Rai, rivelando dettagli particolarmente piccanti, prima che la regia facesse scattare la censura.

“Sai cosa mi piace di Javier? Che è riservato. Poi ieri ad un certo punto mi fa: ‘Shaila, a me devono farmi santo! Io gli ho detto che deve avere pazienza, e lui mi fa ‘a me devono farmi santo’”. Pamela Petrarolo prova ad indagare sulla natura delle effusioni tra l’ex velina e l’ex tentatore, e Shaila rivela: “Lì non mi faccio toccare, ma io a lui sì. Se lui è uscito pazzo? Ragazze, anche io…”. Poi, ad un certo punto, visto che la conversazione stava assumendo connotazioni non consone alla “fascia protetta”, la regia ha silenziato i microfoni della Gatta e delle Non è la Rai, e non è stato possibile ascoltare il resto della conversazione.

Quel che è certo, è che Shaila sembra aver definitivamente accantonato la possibilità di approfondire la conoscenza con Lorenzo Spolverato per concentrarsi esclusivamente su quella con Javier, dal quale, a giudicare dalle ultime rivelazioni, è evidentemente molto presa.