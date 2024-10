Nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, Maica Benedicto si è recata in confessionale, luogo dal quale non è più uscita se non per abbandonare la Casa del Grande Fratello.

In seguito, gli account social del reality show ha annunciato l’uscita della concorrente spagnola (a sorpresa, visto che si parlava di almeno una settimana di permanenza). A svelare il mistero ci ha pensato il settimanale Chi, secondo il quale Maica avrebbe avuto dei problemi di salute che non potevano essere risolti dentro la Casa.

“Stanotte Maica Benedicto ha deciso di lasciare la casa, dopo essere stata in confessionale, ma cosa è successo alla 25enne originaria di Cartagena? La modella e rappresentante farmaceutica, nonostante il clima gioioso con cui è stata accolta dagli inquilini, avrebbe riscontrato dei problemi di salute, che non è stato possibile risolvere all’interno della casa. Quindi verrà affrontato l’argomento nella puntata del GF di lunedì e verrà spiegato nel dettaglio il motivo che ha portato Maica a tornare in Spagna”.

Nel frattempo, lo staff di Maica ha annunciato che questo pomeriggio alle 17, ci sarà una diretta su Instagram dove verranno spiegato i motivi della sua uscita dalla Casa.