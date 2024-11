Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi non si nascondono più, e ieri pomeriggi si sono lasciati andare a baci a stampo e confessioni importanti nella Casa del Grande Fratello. Pamela Petrarolo e Amanda Lecciso li hanno stuzzicati complimentandosi con loro (“Siete proprio belli”), e chiedendogli se saranno invitate al loro matrimonio. Ad un tratto, Tommaso ha baciato Mariavittoria, poi le ha chiesto di “andare via insieme”.

Cantando e scherzando con Pamela e Amanda, Mariavittoria e Tommaso si sono scambiati un tenero bacio sulle labbra. Poco dopo, l'idraulico toscano ha chiesto alla sua coinquilina di andare via insieme: “Si esce, io e te. Non siamo mica costretti qui. Andiamo via da qui”. Mariavittoria, però, gli ha risposto con un no secco: “No, tu devi vincere. Tu sei costretto qui, voglio che vinci. Chi se ne frega di tutto”. Tommaso, in un secondo momento, ha poi guardato le telecamere e rivolgendosi alla nonna che lo guarda da casa, ha dichiarato: “Nonna, ti porto un medico a casa. Lo vedi o no?”.

Tuttavia, a guastare i piani di Mariavittoria e Tommaso ci ha pensato lo stesso Grande Fratello. Ieri sera, infatti, durante l’ultima puntata del Gran Hermano, il conduttore ha annunciato che l’idraulico 24enne volerà in Spagna, dove incontrerà Maica Benedicto, con la quale è nato un certo feeling. La permanenza di Franchi nella Casa dei "cugini" spagnoli cambiera le cose? Staremo a vedere.