Iago Garcia è tornato sui social dopo l'inaspettata eliminazione maturata durante l'ultima puntata del Grande Fratello (clicca QUI per l'articolo).

"Ciao a tutti. Eccomi, mi sto cercando il mio gate, vado a Madrid adesso. Volevo dirvi semplicemente che sono stato molto felice della mia partecipazione al Grande Fratello, molto felice del vostor amore, del vostro affetto, che ho sentito tutti i giorni che ero lì dentro. Non me ne frega più di tanto della mia uscita, credo che un po' è il destino, non cambierò nilla di cho che ho detto e fatto là dentro".

Iago ha poi concluso mostrando vicinanza agli abitanti della città di Valencia, colpita e devastata da un violentissimo nubifragio: "Sono molto dispiaciuto per ciò che è successo a Valencia, ho molti amici là e quando arrivo chiamerl tutti loro per sapere se le loro famiglie stanno bene. Questo mi fa pensare all'importanza dell'attimo, dobbiamo vivere il giorno come se fosse l'ultimo. So che si dice molto spesso, ma bisogna mantenerlo sempre nel pensiero".