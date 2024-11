Nascono nuovi amori a Ballando con le Stelle. Dopo quello tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, di recente paparazzati dal settimanale Chi, e dopo quello tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia (storia, però, nata prima dell’inizio del programma), anche il figlio della concorrente e di Paolo Bonolis pare abbia trovato l’amore dietro le quinte del dancing show di Milly Carlucci. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, Davide Bonolis starebbe frequentando un volto del programma di Rai Uno.

La scorsa settimana a Domenica In, Rossella Erra ha fatto una rivelazione su una possibile coppia appena nata a Ballando Con le Stelle: “Mara, ti dico una cosa buttata là. a Ballando Con le Stelle ci sono altre due coppie che stanno nascendo. Non solo quella di cui tutti parlano. Mi devo accertare prima che la cosa sia finita. Diciamo una cosa, c’è una ballerina e un parente di qualcuno. Ma prima fammi accertare e poi ti dirò tutto. La prossima settimana spero di tornare con delle notizie in più da darvi“.

Ma di chi stava parlando la Erra? Probabilmente del figlio di Sonia Bruganelli e della ballerina che fa coppia con Tommaso Marini, Sophia Berto. Ieri sera, infatti, il blogger ed esperto di tv GigiGX ha pubblicato sul suo profilo X uno scatto di Davide Bonolis in ascensore insieme alla maestra di Marini.