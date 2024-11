La sorella di Helena Prestes, Mariana, è stata ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio. La donna ha ammesso di non sopportare l’atteggiamento di Lorenzo Spolverato nei confronti della modella brasiliana, e ha inoltre dichiarato che non ha apprezzato il fatto che il gieffino milanese parli male di Helena a sua insaputa, e che ha giocato con i sentimenti della sorella.

“Penso che il reality è buono perché è senza filtri, e le persone possono vedere che mia sorella ha fatto un bel percorso. Mi piace che adesso si comporta come una vera donna. Ha pianto perché è troppo sensibile e sentimentale. I primi giorni ha detto che gli piaceva (Lorenzo, ndr), ma era una cosa che mi faceva paura, perché lei è intensa e vive pienamente i suoi sentimenti. Lui non lo conosco, ma vedendo quello che ha fatto ho pensato che avrebbe fatto lo stesso nella vita reale.

Ovvio che non mi è piaciuto, ma lui ha riconosciuto quello che ha fatto, le ha chiesto scusa. Non mi è piaciuto che ha parlato di lei alle sue spalle. Lui ha detto anche in Spagna che ha giocato con Helena. Non va bene, ma è un gioco. Lei adesso sembra più tranquilla senza di lui”.