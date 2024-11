Sono trascorsi ormai 14 anni da quanto Gemma Galgani è entrata per la prima volta nello studio di Uomini e Donne. Da allora ne sono cambiate di cose, ma una è rimasta sempre la stessa: il suo rapporto turbolento con Tina Cipollari. E proprio durante una litigata con l’opinionista che la dama torinese è sbottata e ha minacciato di lasciare il dating show di Maria De Filippi.

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, durante le registrazioni di ieri Gemma avrebbe pensato di abbandonare il programma. La lite con Tina è iniziata a causa delle dichiarazioni che la Galgani ha fatto la scorsa domenica a Verissimo.

“La puntata registrata oggi di Uomini e Donne è iniziata con Gemma e per venti minuti ci sono state scintille con Tina. Lei voleva addirittura andarsene dal programma dicendo che non riesce più a tollerare le esternazioni dell’opinionista, che anche le sue sorelle glielo dicono. Tina l’ha attaccata per quello che Gemma ha detto a Verissimo, Tina dice che lei è stata l’amante di diversi personaggi. Poi, entra Fabio che dice che non dà retta assolutamente alle parole della Cipollari e che intende continuare la conoscenza con Gemma. Doveva scendere uno per lei ma non l’ha fatto entrare”.

Gemma Galgani, le sue parole a Verissimo

“Lei mi va sempre contro. per fortuna non l’avete fatta venire, sono terrorizzata da lei. Me ne ha combinate di tutti i colori, torte in faccia, secchiate d’acqua. Ok che è passato, adesso rido anche, ma è stato brutto. Mi disturba che quando ho dei momenti belli lei entra in maniera irruenta e me li rovina. In quei momenti mi disturba molto ed è pesante. Vuol far passare un messaggio che non corrisponde, sono una donna adulta che si mette in gioco e vuole sempre riprovarci e probabilmente non le va giù che alla mia età mi sono rimessa in gioco.

A parte lei, adesso frequento un Principe che parla inglese [il corteggiatore Fabio] mi ha sconvolto e capovolto la vita. È arrivato per caso e mi ha riempita di gioia”, interrompendo un lungo periodo che Gemma Galgani descrive come particolarmente difficile”.