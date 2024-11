Sono ormai quattro giorni che Lorenzo Spolverato si trova al centro di una vera e propria tempesta mediatica.

Il concorrente del Grande Fratello, sin dal suo ingresso nella Casa, e in particolare negli ultimi giorni, si è reso protagonista di atteggiamenti discutibili e affermazioni particolarmente controverse. Circostanze che, reiterate nel tempo, hanno fatto divampare una rivolta sui social nei suoi confronti (l'hashtag #FuoriLorenzo è nei top trend di X ormai da giorni), con gli utenti che ne chiedono la squalifica immediata.

Ovviamente, Lorenzo è totalmente all'oscuro di quanto sta accadendo fuori, e non accenna assolutamente a ridimensionarsi. Nelle ultime ore sono infatti diventate virali alcune immagini che ritrarrebbero il gieffino milanese in alcuni comportamente che hanno sollevato un nuovo polverone.

Dopo essere uscito dalla doccia, Spolverato si è avvicinato al guardaroba di Javier Martinez (suo acerrimo nemico) e, stando a quanto sembra, si sarebbe avvicinato con le parti intime ai vestiti del rivale. In seguito, altre immagini mostrano Stefano Tediosi che, incredulo, raggiunge Lorenzo dietro ad una tenda blu dove di solito si consuma la passione con Shaila Gatta. Questa volta, però, l'ex velina era da tutt'altra parte. Spolverato si trovava da solo e, a giudicare dalla reazione di Tediosi, sembra essere stato colto in un momento di intimità con Federica (ma non la Petagna).

Nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale 5, scopriremo se questi reiterati comportamenti discutibili saranno oggetto di un provvedimento disciplinare nei confronti di Lorenzo.