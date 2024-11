Durante la passata edizione del Grande Fratello, Simona Tagli era stata fatta entrare nella Casa con l’obiettivo di contrastare l’indiscutibile egemonia di Beatrice Luzzi. Tuttavia, nonostante la showgirl milanese avesse varcato la porta rossa per osteggiare l’attrice romana, con il passare delle settimane le due sono diventati grandi amiche, tanto che la Tagli è riuscita persino ad arrivare in finale soprattutto grazie ai voti dei fan della Luzzi. Al termine del reality show, però, l’amicizia tra le due ex gieffine è giunta al capolinea, e nel corso di questi mesi Simona non ha risparmiato frecciatine e bordate a Beatrice.

L’ultimo attacco frontale fatto dalla Tagli all’attuale opinionista del Grande Fratello è arrivato in un’intervista rilasciata al settimanale Vero, nella quale Simona ha letteralmente sparato a zero sull’ex coinquilina: “Poca umiltà, è rimasta ferma al suo personaggio di vent’anni fa. Non ha una professionalità televisiva e ha fatto troppi scivoloni. In tv, vent’anni fa, ha fatto la cattiva nella soap Vivere. Trovo che oggi stia riproponendo questo personaggio perché non ha altri riferimenti […] Poi mi sono cascate le braccia per la permalosità alla battuta di Signorini sulla “regina dei piumoni’, facendone un caso di stato. Avrebbe dovuto farsi una risata.

E ancora: "L’anno scorso le ho retto il gioco, volevo vincesse. Non ha apprezzato. Dopo la finale, in cui mi ha nominato e ancora non so perché, mi ha detto ‘magari ci sentiamo più in là’. Per me questo vuol dire mai più. Volevo essere io opinionista? Non la invidio, giusto sia lei perché protagonista scorsa edizione. Ma non se la gioca bene. Dovrebbe indossare tailleur".

Non si è fatta attendere la reazione di Beatrice Luzzi, che ha risposto in maniera ironica su X (ex Twitter) al post della giornalista Grazia Sambruna (è lei che ha intervistato Simona Tagli): “A chi devo fatturare?”.