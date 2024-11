Questa sera, martedì 26 novembre, andrà in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello. Tra un cambio di collocazione e l’altro, Alfonso Signorini torna a conquistare, a partire dalla prossima settimana, la diretta del lunedì dopo la chiusura anticipata de La Talpa. Nell’ultima puntata è stato eliminato Clayton Norcross, ma questa volta il televoto in corso non sarà eliminatorio e nessun concorrente dovrà abbandonare la Casa. Di seguito le anticipazioni.

La sempre più confusa Federica Petagna, dopo aver ammesso di voler ricostruire la sua relazione con Alfonso D’Apice nella puntata di sabato, si è nuovamente gettata tra le braccia di Stefano Tediosi. Tra i due è tornato il feeling, circostanza che sembra aver rimesso in crisi la giovane estetista napoletana. Questa sera il triangolo sarà nuovamente al centro della puntata.

Tra Helena Prestes e Javier Martinez c'è grande intesa, eppure la modella non riesce a lasciarsi andare. Per il pallavolista argentino, questo suo blocco potrebbe essere dovuto all'interesse che la modella brasiliana prova ancora nei confronti di Lorenzo Spolverato, nonostante quest’ultimo sia ormai impegnato con Shaila Gatta.

Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Luca Calvani, Shaila Gatta, Stefano Tediosi e Amanda Lecciso sono al televoto, ma non ci sarà nessuna eliminazione. Questa sera, infatti, verrà decretato il preferito del pubblico.

Ecco dunque il risultato del sondaggio di Forum Free:

Helena Prestes 40%

Luca Calvani 20%

Lorenzo Spolverato 19%

Shaila Gatta 11%

Stefano Tediosi 5%

Amanda Lecciso 4.5 %