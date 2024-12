Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la sedicesima puntata del Grande Fratello. La diretta è stata caratterizzata da diversi colpi di scena, a cominciare dall’ingresso nella Casa di sei nuovi inquilini fino al momento in cui è stato svelato il segreto che nascondevano Lorenzo Spolverato e Helena Prestes (clicca QUI per l'articolo).

Per quanto riguarda gli ascolti, il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato visto da 2.226.000 telespettatori con uno share pari al 17,5%. Ad aggiudicarsi la sfida del prime time è stata la fiction L'Amica Geniale (in onda su Rai 1) che ha totalizzato il 17,8% di share con una media di 3.125.000 spettatori.

Di seguito i dati Auditel del prime time di lunedì 2 dicembre riportati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 2 dicembre 2024, su Rai1 L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta ha interessato 3.125.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.226.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 Raiduo intrattiene 784.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Attacco al Potere – Paris Has Fallen incolla davanti al video 1.196.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 700.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 900.000 spettatori (6.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 818.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 863.000 spettatori con il 4.9%. Sul Nove Little Big Italy raduna 536.000 spettatori (2.8%)