Negli ultimi giorni, tra le mura della Casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma, chiacchierando con Alfonso D’Apice, ha detto che secondo lei Stefano Tediosi potrebbe essere omosessuale: “Ti voglio molto bene e voglio il tuo bene. Io sono convinta che tu uscirai con Federica. Non dire mai, perché è possibile. Comunque appena esce Stefano al televoto lei capirà molto. Se domani esce vedi come cambierà. Lei ha paura che Stefano esce e che lei rimane sola e si nota che è preoccupata. Comunque io lo vedo gay lui, penso proprio che sia gay. No? Allora è solo un po’ effemminato”.

L’ex di Federica Petagna ha risposto alle insinuazioni dell’ex Miss Italia dicendo che Stefano non può essere gay: “No non è gay, io conosco la sua ex. Non è che la conosco di persona, ma so chi è ed ha avuto questa ragazza. Poi so tutte le sue cose, lui me le ha raccontate qui dentro”.

Ieri sera, Tommaso Franchi si è appartato con Alfonso D’Apice per cercare di capire come mai non si sta avvicinando a Zeudi Di Palma (con la quale ha avuto un flirt prima di entrare nella Casa). L’idraulico toscano ha poi detto che secondo la gieffina napoletana potrebbe avere altri gusti: “Ma con Zeudi perché fuori di qui non è andata? Qui dentro è impossibile che succeda qualcosa? Perché ho un dubbio su di lei, penso una cosa. Ho pensato varie cose. Se mi dici che non parli e che sono cose sue, allora mi sa che ho fatto bene ad avere questo dubbio. Magari ha altri gusti? La mia idea è questa, che leu abbia altri gusti. Magari avrò preso un palo, però secondo me potrebbe avere altri gusti e magari per questo non ha funzionato”.

A dire il vero, sembra che Zeudi Di Palma sia bisessuale, e che il retroscena verrà fuori durante le prossime puntate.