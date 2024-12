Lorenzo Spolverato, da grande giocatore qual è, nelle ultime ore ha provato a portare dalla sua parte uno dei nuovi concorrenti entrati nella Casa del Grande Fratello, ovvero Bernardo Cherubini. Tuttavia, il tentativo del modello milanese – almeno per il momento – sembra essere miseramente fallito, perché il fratello di Jovanotti non ha preso affatto il modo in cui il coinquilino si è posto nei suoi confronti.

“Se vuoi fare l’attore con me puoi alzarti è andartene – ha detto Cherubini -. Se invece sei uno che mi guarda negli occhi e giochiamo a questo gioco meraviglioso, eccomi, hai trovato uno che è sempre pronto. Non mi venire a giudicare, non te lo puoi permettere, c’ho 34 anni più di te, ma dove vuoi andare? La mia infanzia è stata dura come la tua, sappilo, veniamo entrambi dalla strada… E qual è la prima cosa che si impara dalla strada? La lealtà, e secondo me tu sei leale, a me piaci moltissimo, però tu non puoi assolutamente provare a manipolarmi…”.

Lorenzo Spolverato, gli autori alla ricerca di sue ex fiamme

Nel frattempo, dopo i cinque nuovi ingressi della scorsa settimana, nella puntata del 16 dicembre dovrebbero varcare la porta anche Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi. Ma non solo. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, gli autori del GF sarebbero alla ricerca di ex fiamme di Lorenzo Spolverato (che attualmente ha una relazione con Shaila Gatta) “così da rendere più frizzante le dinamiche del programma”.