Nel corso del daytime del Grande Fratello, Helena Prestes si è lasciata andare ad alcune affermazioni decisamente pungenti su Lorenzo Spolverato. La modella brasiliana non ha usato mezzi termini, e ha definito il modello milanese un "narciso pazzo", sottolineando come le conversazioni con lui non abbiano portato mai a nulla di costruttivo.

Nel corso del suo sfogo, la Prestes ha descritto Spolverato come una persona che la prosciuga dal punto di vista emotivo, aggiungendo che il suo atteggiamento sarebbe dettato da un ego smisurato. Helena ha inoltre sottolineato come lei si senta costantemente "in mezzo" alle dinamiche della Casa: "Io sarò in mezzo finché sarò qua. La mia frase è per fargli capire che io sono qua come concorrente, sono sempre in mezzo. Se tu vuoi additarmi come provocatrice, queste cose qua che sai che non sono, il lotto contro".

La gieffina ha poi chiarito di essere pronta a giocare in modo più strategico contro Lorenzo: "Adesso inizio a giocare contro di lui veramente, perché capisca che se mi metto a commentare la situazione diro sempre quello che penso".

Un'altra frecciatina Helena l'ha tirata in merito alla storia tra Lorenzo e Shaila Gatta: "Lui non è innamorato di lei, ma per niente".