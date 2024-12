Dopo il tracollo relativo agli ascolti del mese di novembre, Il Grande Fratello sta lentamente uscendo dal baratro. L’ultima puntata, andata in onda lunedì 9 dicembre, durante la quale è stata eliminata Federica Petagna e Yulia Bruschi ha dovuto abbandonare la Casa dopo la denuncia per violenze fatta dal suo ex compagno Simone Costa, il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato visto da 2.382.000 telespettatori con uno share pari al 18,79%.

Dopo i cinque nuovi ingressi della scorsa settimana, nella puntata del 16 dicembre dovrebbero varcare la porta anche Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi. Ma non solo. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, gli autori del GF sarebbero alla ricerca di ex fiamme di Lorenzo Spolverato (che attualmente ha una relazione con Shaila Gatta) “così da rendere più frizzante le dinamiche del programma”.

Il "guru della moda" di Lorenzo lavora per Alviero Martini

Nel frattempo, non si spegne il gossip circa un presunto flirt di Spolverato con un fantomatico “guru della moda”. Al riguardo, Jenny Urtis (al secolo Giacomo Urtis, ex vippone e chirurgo estetico) ha confermato a MowMag che in effetti la voce gira in alcuni ambienti milanesi: “Non conosco personalmente Spolverato, ma posso riferire, ambasciatore non porta pena, quello che si mormora a Milano… Che questo ‘guru della moda’ esista e che sia un collaboratore di Alviero Martini, un pezzo grosso del brand. Posso dire? Se così fosse, io ai miei tempi ho fatto di meglio (ride, ndr). È una voce molto insistente, ma a me Spolverato non sembra né gay né fluido, anzi! Certo, è anche evidente che abbia ambizioni nel mondo della moda. Essendo poi un bel ragazzo, magari sarà uscito a cena un paio di volte con questa persona e la gente avrà ingigantito la cosa. Magari…”.