Chiara Cainelli è tra le ultime arrivate nella Casa del Grande Fratello. La concorrente, confrontandosi con Emanuele Fiori (anche lui fresco d'ingresso), ha sollevato alcuni dubbi in merito all'atteggiamento di alcuni veterani.

"Sei la persona con cui mi rivedo di più, gli altri sono un po' teatrali, tu sei molto rispettoso, un po' cauto, io anche. Di ragazze non mi ci vedo in nessuna, fa strano perché nella vita reale non frequenti le persone così diverse da te".

Emanuele ha fatto invece i nomi dei coinquilini con i quali si trova meglio: "Mavi mi sembra una persona molto genuina e spontanea, naturale, non gliene frega niente di fare spettacolo, non è qua per mettersi in scena, mostrarsi, rubare la scena agli altri, non è qui per esibirsi. Javier è molto simile a me, è una persona buonissima, anche con lui condivido tanto il suo modo di pensare ed agire, le cose che dice. Un po' anche Stefano, mi ricorda i miei compagni di squadra. E' una persona molto normale, fa il suo, paradossalmente anche Alfonso, mi trovo benissimo con lui. Bernardo lo adoro, Zeudi mi sta molto simpatica, a volte è un po' pesante, però mi sta molto simpatica, con lei si potrebbe costruire un bel rapporto di amicizia. Con chi non mi trovo proprio? Non condivido l'atteggiamento di Helena, è una persona che fuori da qua presa in piccole dosi potrebbe darti tanto, però... Non ho mai parlato con Jessica e Amanda, ha conosciuto bene o male un po' tutti".