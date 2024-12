Circa tre settimane fa, Il Messaggero rese pubblica la notizia della denuncia per stalking fatta da Manuel Bortuzzo nei confronti della sua ex fidanzata Lulù Selassiè. In seguito, il legale dell’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e le sorelle Clarissa e Jessica sono intervenuti per chiedere rispetto dopo i gravi insulti ricevuti dall’ex vippona.

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Clarissa ha dichiarato che sia su giornali che in tv sono stati fatti dei commenti fuori luogo: “Ai commenti fatti sul caso in alcune trasmissioni televisive. Molti credono che Lucrezia abbia ammesso le sue colpe, ma non è così, ha solo confermato di avere esagerato in alcune circostanze. Inoltre, sono state fatte supposizioni sulla sua salute mentale: “Lulù Selassié è pazza, sta male, l’ha dimostrato già al Grande Fratello”, hanno detto. Sono persone ignoranti e non capiscono che questo non è uno scherzo, non si può esprimere pubblicamente un giudizio del genere”.

Due giorni fa, il settimanale Chi ha dedicato un servizio a Manuel Bortuzzo e alla sua nuova storia d’amore con una ragazza di nome Costanza: “Manuel ci ha raccontato come ha ritrovato l’amore con la sua Costanza. Il campione paralimpico è volato alle Seychelles con la sua nuova fidanzata. 'È una persona che mi fa sentire libero'”.

Sotto al post pubblicato dal noto magazine si possono leggere diversi commenti sgradevoli, e tra questi: “Finalmente non una psicopatica (chiaro riferimento a Lulù Selassiè, ndr)". Jessica è intervenuta e ha risposto all’utente in questione: “Signora, le arriverà una denuncia per diffamazione. Buon Natale”.