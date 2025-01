La liaison tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma sembra ormai un lontano ricordo. Nelle ultime ore, la modella brasiliana e l’ex Miss Italia hanno avuto un nuovo battibecco nella Casa del Grande Fratello, e la gieffina napoletana si è sfogata con Stefania Orlando: “C’è stato un discorso sterile perché è stato un monologo, lei pensava che io come Shaila non comprendessi come possa essere amica di Lorenzo dopo aver provato un’attrazione per lui”.

Poi Zeudi ha aggiunto: “Non posso che essere felice nel vedere che Helena e Lorenzo hanno un rapporto fraterno”. L’ex Miss Italia sostiene che Spolverato non considera la Prestes come una sorella (a differenza di quanto crede la brasiliana), altrimenti non l’avrebbe nominata. Tuttavia, Zeudi dice che avere un confronto con Helena sull’argomento è pressocché impossibile.

“Io non credo che sia mai stata innamorata di Lorenzo - commenta Stefania -. Lei è un po’ satura di questa storia. Se Lorenzo non si fosse rimesso con Shaila, lui non l’avrebbe nominata”. Anche per Zeudi il modello milanese ha sbagliato, ma secondo lei la Prestes non può interpretare quali siano i reali pensieri di Lorenzo. La Di Palma ha dunque deciso di distaccarsi da Helena e non dormire più insieme a lei.