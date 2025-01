Anno nuovo vecchie abitudini. A Uomini e Donne nulla e cambiato, e durante la puntata trasmessa oggi, 8 gennaio 2025, Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno litigato per l’ennesima volta.

La puntata si è aperta con l’opinionista (che ha annunciato di cercare un partner) che ha chiesto nuovamente di ballare a Fabio Cannone, ex pretendente della storica dama torinese, scatenando la reazione contrariata di quest’ultima. A quel punto, Tina si scatena in pista insieme al cavaliere, con il quale bissa il successo ottenuto con il ballo andato in onda prima della pausa natalizia.

Sulle note di “Bailamos” di Enrique Iglesias, Tina Cipollari e Fabio Cannone si scatenano in pista, ma se il parterre di Uomini e Donne è entusiasta, la stessa cosa non si può dire per Gemma Galgani, e tra l’opinionista e la dama del Trono Over riemerge la vecchia rivalità. Tina, infatti, esce dallo studio spiegando di essere al telefono con l’idraulico. Maria De Filippi esorta la Cipollari a rientrare, ma quest’ultima invita la conduttrice ad andare avanti con il programma. “Gianni puoi andare a vedere cosa sta facendo?”, chiede la padrona di casa. Sperti, così, raggiunge Tina che, però, ribadisce di non poter ancora rientrare. Poi, con un secchio d’acqua, fa un gavettone a Gemma. “Ognuno ha quel che si merita”, conclude l’opinionista.