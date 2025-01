Luca Giglioli è scoppiato in lacime al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 20 gennaio 2025. Il motivo? Alla sua fidanzata, Yulia Bruschi, non è stata concessa la possibilità di accedere al televoto per il ripescaggio.

L'ex gieffina toscana, di comune accordo con la produzione, aveva lasciato il reality show condotto da Alfonso Signorini per difendersi dalle accuse mosse contro di lei dall’ex compagno Simone Costa, che a Fanpage.it aveva raccontato di averla denunciata per un’aggressione avvenuta poco prima che lei varcasse la porta rossa. Giglio, che aveva sperato in un ritorno di Yulia, è scoppiato a piangere, ricevendo il conforto dei suoi coinquilini.

Nella notte, proprio al termine della puntata, Yulia si è detta rammarica di non aver potuto partecipare al televoto che avrebbe potuto decretare il suor ritorno nella Casa: “Un commento a caldo? Sono molto delusa e triste per non essere potuta rientrare. Pero vabbè, sicuramente non sarà questa occasione, ma ce n’è sarà un’altra. Io comunque continuo a crederci lo stesso grazie a voi, che mi date un amore immenso e non mi mollate un attimo […] Che dire, la speranza è l’ultima a morire, mai dire mai…”.

Evidentemente, essendoci un procedimento legale in corso, la presenza della Bruschi nel reality è stata giudicata incompatibile.