Durante la ventiquattresima puntata del Grande Fratello trasmessa ieri, lunedì 20 gennaio 2025, c’è stato il ripescaggio di sei ex concorrenti eliminati nel corso di questi quattro mesi di reality. I sei ex inquilini che il pubblico ha deciso di far rientrare nella Casa sono Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Federica Petagna ed Eva Grimaldi. Nella puntata che andrà in onda giovedì 23 gennaio, il pubblico decreterà chi sono i quattro che torneranno ad essere a tutti gli effetti concorrenti.

Ovviamente, il ripescaggio di Helena Prestes e Iago Garcia, oltre a quello di Jessica Morlacchi (fortemente osteggiato da Luca Calvani), non è stato assolutamente gradito da Lorenzo Spolverato (che ha minacciato per l'ennesima volta di ritirarsi. Spoiler: non lo farà mai), visto che la modella brasiliana e l’attore spagnolo sono i suoi due più acerrimi nemici. Durante la sua permanenza tra le mura della Casa più spiata d’Italia, Iago è stato uno dei principali oppositori di Lorenzo, con il quale ha più volte discusso. Dopo la sua eliminazione, l’attore aveva bollato come finta la relazione tra Spolverato e Shaila Gatta: “Non voglio essere troppo cinico, ma non mi sembra una storia proprio d’amore, la vedo un po’ finta. L’ho vista così sin dall’inizio [...] La passione che c’è tra loro? Sei romantico, tu vuoi credere nell’amore ma in questo caso… La vedo una storia teatrale. Anche quando si baciano, loro cercano la camera […] Lorenzo sta giocando, per uscire e arrivare in finale che è il suo vero desiderio. Il resto è poco importante, secondo me”.

L’opinione di Iago Garcia su Lorenzo Spolverato non è assolutamente cambiata, anzi. Quando Alfonso Signorini gli ha chiesto se avesse cambiato idea sul modello milanese, l’attore ha risposto: “Assolutamente no, sono ancora più convinto”. Entrato in tugurio prima del suo possibile ritorno come concorrente, Iago ha parlato proprio dell’atteggiamento di Lorenzo, ma questa volta in riferimento a Javier Martinez: “Lorenzo ha fatto tante cose a Javier, io Javier non l'ho visto essere cosi str***o con Lorenzo, Javier non è uno che parla dietro degli altri, Lorenzo sì”.