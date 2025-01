Nella notte tra martedì e mercoledì, nella Casa del Grande Fratello Zeudi Di Palma e Javier Martinez hanno trascorso circa un’ora nel letto tra coccole ed effusioni di vario genere.

L’ex Miss Italia e il pallavolista argentino hanno rivelato che Lorenzo Spolverato ha alzato un polverone proprio dopo aver appreso della notte “speciale” trascorsa da entrambi. Secondo Javier e Zeudi, la lite tra il modello milanese e Luca Calvani, durante la quale il fidanzato di Shaila Gatta è stato smascherato in merito ad una violazione del regolamento (clicca QUI per l'articolo), sarebbe partita proprio dal fatto che lui non avrebbe apprezzato la vicinanza tra i due coinquilini.

Durante la chiacchierata con Martinez, la Di Palma ha detto: “Senza che sia successo nulla di che, oggi hanno già avuto da parlare di noi. Perché io e te abbiamo parlato una notte, è successo tutto questo, immagina se costruiamo qualcosa io e te, sarebbe il panico più totale e io e te saremmo appesi, sai dove? Sono sconcertata e ho paura di cosa succederà domani, non mi voglio fasciare la testa”.

Javier ha spiegato come mai Lorenzo era così nervoso: “Senza parlare di noi, perché ad oggi non c’è un noi. Qualora in una lontana ipotesi che tra noi possa esserci qualcosa, loro hanno paura che la coppia del ballo non siano più loro. Perché loro hanno capito il potenziale che hai tu”.

Zeudi ha poi continuato la sua analisi su Spolverato: “Hai ragione, l’ho capito oggi. E sanno anche che potenziale hai tu! Ma poi lui come si comporta? Io sarò anche giovane, ma non sono sprovveduta, studio i comportamenti delle persone e le capisco e lui lo sa molto bene. Che non intacchi la mia persona perché lo mangio! Da quello che è successo è scaturito tutto questo caos, anche la lite tra lui e Luca. Come mai lui oggi ha reagito così per il fatto che io e te abbiamo parlato a letto? Qualsiasi dinamica che possa sovrastare le sue e in cui lui non è coinvolto, lo spaventa. Io l’ho capito. Io gli ho detto subito appena sono entrata che è troppo egocentrico. Ma io da spettatrice lo detestavo! Ma secondo te perché ha alzato un polverone”.