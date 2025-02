Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, Fedez ha ammesso la frequentazione con un’altra donna, ma ha assicurato che il suo matrimonio con Chiara Ferragni era vero e voluto, così come era reale il sentimento che provava per l’ormai ex moglie, la quale ha negato che la sua relazione con il rapper meneghino fosse aperta. E proprio quanto detto dalla Ferragni ha fatto sbottare l’ex re dei paparazzi, che ha rivelato che lei e Achille Lauro hanno avuto una storia segreta.

Le nuove dichiarazioni di Corona su Chiara e Lauro hanno portato la Ferragni ad un nuovo intervento, questa volta tramite i suoi avvocati. Corona ha pubblicato su Instagram i documenti della diffida ricevuta, nei quali si legge che gli avvocati dell’imprenditrice digitale gli contestano 11 violazioni, per ognuna delle quali è stata chiesta una penale (con una cifra molto importante). L’ex re dei paparazzi, però, è tornato alla carica smentendo Fedez e dichiarando che il suo matrimonio era “finto” ed ha fatto lo stesso con Chiara, rivelando che sia lei che il rapper si sarebbero traditi (cosa che lei ha negato categoricamente anche a Striscia la Notizia).

Corona su Fedez e Chiara: "Loro come Ilary e Totti"

“Che differenza c’è tra Totti e Ilary e Chiara e Fedez? Nessuna, zero, nulla, niente, sono stati dei matrimoni finti con tradimenti, si tradiscono regolarmente. In uno la bolla era meno ampliata, nell’altra di più perché c’era un massiccio utilizzo dei social network. Però la roba più incredibile è che entrambe le coppie ci hanno detto per anni che abbiamo invaso la loro privacy e abbiamo raccontato le corna. Ma Due si sono sposati in diretta su Sky e gli altri aggiornavano tutto sui social con tanto di serie su Prime.

Il presidente del Senato ha smentito la chiamata dove mi è stato chiesto di non pubblicare Falsissimo? Certo, è la stessa persona con la Santanché hanno smentito delle altre cose riportate da Report e che sono vere. E vi anticipo che dopo la puntata sulla Ferragni io a Falsissimo farò una puntata su La Russa e la Santranchè. Confermo che la chiamata di La Russa al mio avvocato c’è stata e io la pubblico. Così come pubblicherà la diffida che mi è arrivata da Chiara Ferragni.

Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy. La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata. Ora si risente perché viene raccontata la verità? Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare”.