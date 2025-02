Durante la sua trasferta in Spagna, Chiara Ferragni ha ufficializzato la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera: “Ho una relazione, sono molto felice, lui è un bravissimo ragazzo, avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno e spero continui così”. Tuttavia, si mormora che la famiglia di lui non veda di buon occhio la storia tra il figlio e l’ex moglie di Fedez. Al riguardo, è arrivata anche la conferma di Gabriele Parpiglia.

“Lo avevamo annunciato in tempi non sospetti, ma lo scetticismo e l’incredulità avevano quasi fatto passare in secondo piano la notizia. Ma avevamo ragione. A che cosa ci riferiamo? Alla contrarietà della famiglia Tronchetti Provera nei confronti della relazione del figlio Giovanni con Chiara Ferragni. Un’opposizione che arriva soprattutto da parte della madre Cecilia Pirelli che ha posto al figlio delle condizioni”.

Non sarebbe piaciuta neanche la dichiarazione di Chiara Ferragni ai Goya Awards: “La famiglia Pirelli è ancora più furiosa, tanto che ha fatto cancellare dal web ogni video ufficiale dell’evento o tagliare alcune parti che contenessero quella dichiarazione. Digitare per credere. Questo rientra nei patti posti al figlio per vivere questa storia. No toto social sul profilo di lei, no foto fatte da lei che riprendano casa o situazioni private dei Tronchetti. Questa guerra dei Roses è solo alle prime battute”.

E ancora: “Per una famiglia come i Pirelli, dove la comunicazione è sempre stata misurata e finalizzata esclusivamente agli obiettivi aziendali, l’idea di una nuora che ha fatto della sovraesposizione mediatica il proprio mestiere rappresenta un cortocircuito culturale difficilmente gestibile”, ha concluso Parpiglia.