Con un comunicato pubblicato su Instagram, Il Grande Fratello ha annunciato che Pamela Petrarolo ha lasciato (di nuovo) la Casa. Nel corso di questa edizione, infatti, l’ex volto di Non è la Rai aveva già abbandonato il reality per poi farvi ritorno successivamente.

Nel comunicato ufficiale si legge che la concorrente lascerà la Casa per ragioni personali. Nella puntata dello scorso 31 dicembre, Pamela Petrarolo aveva annunciato l'intenzione di lasciare la Casa dopo oltre tre mesi di permanenza nel reality. Le motivazioni che avevano spinto la concorrente verso questa decisione erano legate alla sua famiglia: “Devo abbondare purtroppo la casa. Sono tre giorni, anche se non ve ne siete accorti, che ho dovuto combattere con questo dolore. Ho dovuto superare sperando che qualcosa potesse cambiare. Devo tornare dalle mie figlie, le mie figlie hanno bisogno di me". E ancora, riferendosi alle sue figlie: "In assoluto vengono prima di tutto. Davanti ad un dolore grande, devo correre a casa, andare da tutta la mia famiglia, abbracciarla forte, combattere con loro questa cosa che, spero, finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità e questa lo è". Dopo l'uscita improvvisa dal reality, la gieffina aveva fatto il suo rientro nella puntata di mercoledì 8 gennaio. A comunicarlo era stata proprio la produzione tramite un messaggio inviato nella casa agli inquilini poche ore prima del suo ritorno.

A quanto pare, però, Pamela dovrebbe rientrare ancora una volta! Ad annunciarlo è stato Amedeo Venza tra le sue Instagram stories.