La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, in onda questa sera, mercoledì 12 febbraio in prima serata su Rai 1 subito dopo PrimaFestival (alle 20.40 circa), prevede l'esibizione di 15 cantanti. Ad affiancare il conduttore Carlo Conti, in qualità di co-conduttori, ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Qui la classifica e gli ascolti della prima serata.

Nel corso della serata si svolgerà anche la prima parte della gara delle Nuove proposte: ad esibirsi saranno (in ordine alfabetico) Alex Wyse con “Rockstar”, Maria Tomba con “Goodbye (voglio good vibes)”, Settembre con “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore”. Le due canzoni più votate accederanno alla terza serata.

Seconda serata Sanremo 2025: chi vota

Durante la seconda serata di Sanremo 2025 entreranno in gioco il televoto (che peserà per il 50% sul voto complessivo) e il voto della giuria delle radio (50%). Come per la prima serata al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria e verranno annunciate le prime cinque posizioni in ordine casuale. Per quanto riguarda la gara delle Nuove proposte invece gli artisti saranno votati da tutte e tre le giurie: televoto (34%), giuria della sala stampa, tv e web (33%), giuria delle radio (33%).

Sanremo 2025, ospiti seconda serata

Ospiti della seconda serata saranno Damiano David e la campionessa del pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner, testimonial per i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, che racconterà la partenza della fiaccola. All'Ariston anche il cast del film “Follemente” (Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria) e di due importanti titoli della fiction Rai: “Belcanto”, in arrivo da lunedì 24 su Rai 1 (con Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio), e “Champagne - Peppino di Capri” in onda su Rai 1 il 24 marzo, con il piccolo Alessandro Gervasi, 6 anni (interpreta il cantante caprese da bambino) e Francesco Del Gaudio (Peppino di Capri da grande).

Protagonista del collegamento con il palco di piazza Colombo sarà BigMama.

Sanremo 2025, a che ora finisce la seconda serata

Per quanto riguarda gli orari della seconda serata di Sanremo 2025, si comincia come già detto dopo PrimaFestival (intorno alle 20.40) e si finirà non prima dell’1,05. Al termine della seconda serata di Sanremo 2025 tornerà in diretta dal Glass Box il DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan, con Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo.