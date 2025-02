Questa sera andrà in onda su Canale 5 la trentaduesima puntata del Grande Fratello. Dopo la proclamazione di Lorenzo Spolverato come primo finalista, questa sera nuovi colpi di scena attendono i concorrenti, a cominciare da un’altra eliminazione.

Di seguito le anticipazioni tratte dal comunicato ufficiale:

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio, Iago e Shaila?

I cinque mesi di convivenza all’interno della Casa stanno mettendo a dura prova i concorrenti che, ormai, sonio divisi in due gruppi molto faziosi e apparentemente inconciliabili. Riusciranno a ritrovare un equilibrio?

Spazio anche una dolce sorpresa per Stefania che, negli ultimi giorni, è in crisi per alcune discussioni con i ragazzi più giovani. Per le la visita della sua migliore amica: l’agguerrita Anna Pettinelli.

Nel corso della serata, anche per alcuni inquilini a rischio eliminazione ci saranno delle sorprese dai loro familiari.