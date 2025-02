Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la trentaquattresima puntata del Grande Fratello (clicca QUI per gli ascolti). Il realoty show condotto da Alfonso Signorini si avvia alla conclusione (manca circa un mese alla finale), e nell'appuntamento del 24 febbraio è stata eletta la prima finalista, che ha raggiunto Lorenzo Spolverato, già in possesso del pass per l'atto conclusivo del programma. Jessica Morlacchi ha avuto la meglio su Helena Prestes, mentre Iago Garcia è uscito sconfitto dall'ultimo televoto ed è stato eliminato.

L'attore spagnolo, rientrato nella Casa grazie ad un ripescaggio, si è detto soddisfatto del suo percorso: "Sono già fuori dalla Casa, la Casa più amata d'Italia e sono molto contento di questa esperienza, di avere dato un po' di più, di aver espresso la mia. Non abbiate mai paura di esprimere la vostra idea, il vero successo è qua dentro e io me lo porto. Baci a tutti e ci vediamo presto".