Nelle ultime ore si è verificata una nuova lite tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello. La dottoressa romana e l’idraulico senese, infatti, sono finiti in rotta di collisione: lei lo accusa di non sostenerla abbastanza, mentre lui ritiene che la fidanzata non sia presente e premurosa nei sui confronti.

Dopo aver litigato, Mariavittoria, esausta, ha preferito godersi la compagnia degli amici. Una scelta che non è assolutamente andata già a Tommaso, che si è isolato su uno dei divani della Casa. Quando la Minghetti si è avvicinata per parlargli, però, la discussione è ripartita da dove l’avevano interrotta. Franchi ribadisce di non sentirsi tenuto in considerazione: “Non mi piace che te ne vai e torni come se nulla fosse. Mi lasci sempre da solo”. La dottoressa, però, tiene il punto e ammette di sentirsi stanca dei suoi comportamenti e del modo in cui le fa pesare ogni cosa. Tommaso non è dello stesso parere e sostiene che Mariavittoria non sia abbastanza premurosa nei suoi confronti. La gieffina, però, è stufa dei loro litigi continui e di come alza la voce davanti a tutti durante le sue sfuriate: “Non voglio più litigare in questo modo”.

Dopo averla ascoltata, Tommaso le chiede scusa e tutto sembra essere appianato. Quando però lei gli chiede di avviarsi verso gli amici al tavolo per il torneo di carte, l’idraulico toscano decide di non seguirla.