Ieri sera, nel corso della trentasettesima puntata stagionale del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha parlato del suo rapporto problematico con il cibo. La dottoressa romana si è confidata con Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici: “È una lotta che faccio con me stessa, volevo sempre sentirmi all’altezza. È come se dovessi raggiungere degli standard interni, molto alti. Avevo un controllo maniacale sul mangiare in un determinato modo, dover avere una determinata misura. Quindi è nato tutto come una sorta di ipercontrollo su tutto, che poi si è trasformato in un ipercontrollo sul cibo. Un dover raggiungere anche un determinato peso. Io mi ricordo che addirittura mi ero comprata una maglietta, l’avevo messa in una busta e avevo detto: “Questa me la metterò quando raggiungerò quel peso”. Mi ha aiutata la terapia e la sto continuando ancora oggi. Ancora ho un rapporto conflittuale con il cibo, soprattutto qui dentro”.

Dopo aver ascoltato le parole di Mariavittoria, Signorini ha chiesto un commento alle due opinioniste. “Hai fatto molti passi in avanti, credi in te stessa e anche in chi ti ama – ha detto Cesara -. La natura è stata molto gentile con te, ti ha dato un bel patrimonio, perché non essere riconoscente?”. “Io penso che il cuore della questione sia sentirsi liberi di essere sé stessi, anche di essere gelosi quando si è gelosi. Dillo, ‘sono gelosa’, dillo!”, ha invece detto Beatrice.

Al termine della puntata, la Minghetti si è lamentata per il commento sulla gelosia fatto dalla Luzzi dopo il suo racconto sui problemi legati al cibo: “Ma il suo commento? Stavamo parlando di un argomento così delicato e complicato. Cosa c’entrava dirmi quella cosa? Lei è tanto una donna intelligente, acculturata, brava e sveglia… Non c’entrava nulla la gelosia in quel momento, anzi con quello che ha detto l’ha rovinato del tutto il momento. Poteva dire tutto, ma la gelosia non c’entrava in quel contesto”.