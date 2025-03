Sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello il clima si fa sempre più incandescente. Dopo l’esposto del Codacons, che ha denunciato presunte irregolarità nel televoto, è spuntata una segnalazione di una persona presente in studio nel corso della puntata andata in onda lunedì 10 marzo. Stando al racconto, dopo le Nomination che hanno decretato le tre concorrenti a rischio televoto (Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando), “Beatrice Luzzi si è avvicinata ad un’autrice” che le avrebbe riferito che ad uscire dal gioco sarà Helena Prestes. Nelle ultime ore, l’opinionista ha rotto il silenzio per smentire questo rumor.

Una persona presente in studio durante l’ultima puntata del Grande Fratello sostiene di aver visto Beatrice Luzzi parlare con un’autrice dopo le Nomination. “Esce Helena”, avrebbe detto l’addetta ai lavori all’opinionista prima che quest’ultima riferisse quando ascoltato ad Alfonso Signorini e alla collega Cesara Buonamici.

Il retroscena svelato dalla spettatrice circola su X (ex Twitter), e a un utente che l'ha condiviso, ha risposto proprio la diretta interessata, Beatrice Luzzi: “Ma non è così. Ci siamo tutti confrontati sui possibili andamenti del voto, senza avere nessuna certezza”.