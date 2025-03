Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha attaccato frontalmente Stefania Orlando: “Shaila dice che sei cattiva, ma io sono abbastanza d’accordo con lei a dire il vero. Vedi Stefania che parli sopra di me? Sei anche prepotente. Fai il GF sulla tua pelle e non su quella degli altri! Secondo me hai subito un po’ il fascino di Lorenzo Spolverato”.

Il punto di vista dell’opinionista ha sollevato un polverone mediatico, e anche molti telespettatori che l’avevano sostenuta quando l’anno scorso era una concorrente, l’hanno aspramente criticata. Al riguardo è arrivato anche un messaggio in un box domande su Instagram a Massimiliano Varrese, acerrimo “nemico” della Luzzi durante la passata edizione del Grande Fratello. “Ti chiedo scusa pensando che Beatrice Luzzi fosse lei la vittima e voi i carnefici”, ha scritto l’utente. Pronta la risposta dell’attore: “Grazie per averlo fatto! Siete in molti a scrivermi le scuse e io non posso che esserne felice dopo tutto… ‘Imparo il silenzio dell’attesa perché la verità ne vale’. Grazie a te e a quelli come te che lo stanno facendo”.

La risposta di Varrese è diventata virale su X, ed è stata commentata anche da Beatrice. L’opinionista ha ipotizzato che Massimiliano si fosse scritto il messaggio da solo: “Sbaglio o il testo del mittente è anonimo?”.

Cesara Buonamici prende le distanze da Beatrice Luzzi

Ieri, nel corso di Pomeriggio 5, anche Cesara Buonamici ha preso le distanze da quello che ha detto la collega. Ospite di Myrta Merlino , la giornalista ha detto di non essere assolutamente d’accordo con quello che Beatrice ha detto su Stefania: “Nella casa le donne sono una contro l’altra. Litigano da morire, discutono tutto il giorno. Questa è una cosa che non mi piace per niente, si coprono di insulti. C’è stato uno scontro tra Stefania e Shaila. Quello che vediamo nelle immagini è un finto abbraccio, questo è un momento di finta pace tra Stefania e Shaila. Infatti dopo quell’abbraccio, Shaila nel confessionale, tira fuori una sequela di improperi, di accuse, una peggio dell’altra, all’indirizzo di Stefania. Cosa che non mi è piaciuta per niente.

Anche la Luzzi se l’è presa con Stefania. Se l’è presa… non so se ci sia della ruggine tra loro, ma insomma, io non sono d’accordo per niente con lei e con quello che ha detto. Stefania è una donna intelligente e non merita di essere trattata in questa maniera. È stato detto di tutto, ma soprattutto c’è questo sottofondo di litigio tra donne che non riusciamo a fermare. Non è un bell’esempio”.