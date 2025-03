Lorenzo Spolverato sarebbe stato “avvisato” nel confessionale del Grande Fratello? E’ questo il rumor che sta circolando sui social nelle ultime ore. Un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano: “Al confessionale, ad una persona è stata riferito del caos all’esterno. Tuttavia, dentro la Casa nessuno ne è a conoscenza, perché non dovrà parlarne”.

Sebbene la nota esperta di gossip non abbia fatto il nome del gieffino in questione, in molti hanno subito pensato al modello milanese. Il motivo? Nel corso della sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Lorenzo Spolverato si è reso spesso protagonista di atteggiamenti e affermazioni sopra le righe, tanto che Alfonso Signorini ha detto che se fosse stato per lui l’avrebbe squalificato: “Io ti avrei eliminato. E non chiedere scusa che tanto poi rifai tutto. Il Grande Fratello è molto più buono di me”. E Lorenzo si è ampiamente approfittato della magnanimità degli autori nei suoi confronti, lanciando oggetti, dando pugni ai muri e alle porte e utilizzando lo smartphone durante la sua trasferta spagnola al Gran Hermano. Per questo motivo, il gieffino milanese è ormai fuori controllo, ed è perfettamente conscio che al massimo gli verrà fatta una ramanzina.

Il Codacons denuncia presunte irregolarità nel televoto

Ma a quale “caos” si riferisce la Marzano? All’esposto presentato dal Codacons all’Agcom, nel quale, oltre a chiedere la chiusura del Grande Fratello e a denunciare presunte irregolarità nel televoto, l’associazione dei consumatori si è scagliata contro Lorenzo Spolverato. A 100x100 Parpiglia, programma in onda su Studio 100, ne ha parlato Vincenzo Rienzi, avvocato del Codacons, che al riguardo si espresso in maniera piuttosto dura.

“La prima questione che abbiamo sollevato nell’esposto riguarda il televoto. Com’è possibile che anche se il regolamento prevede che un concorrente può essere escluso e reintegrato, sono stati avvisati i cittadini e i consumatori che hanno fatto le telefonate e che hanno pagato il televoto, del fatto che si potevano verificare queste cose? Secondo me no, assolutamente no – prosegue Rienzi -. Se non sono stati avvisati preventivamente se c’è una violazione del regolamento del programma. E il programma va annullato immediatamente”.

Perché Lorenzo Spolverato non è stato squalificato

“Sono arrabbiatissimo e mi riferisco a comportamenti e condotte verificate che ci hanno costretto a intervenire – ha detto il rappresentante del Codacons -. Questa condotta anti educativa di questo soggetto, tale Spolverato Lorenzo, che ne sta facendo di tutti i colori. Più soggetti e persone della materia riferiscono che ha più volte bestemmiato. Poi ha preso a cazzotti muri, porte, dice parolacce forti a chiunque. Mi chiedo perché non sia stato espulso. Una risposta me la sono data. Credo che Lorenzo non venga squalificato perché ormai tutti si aspettano di vedere cosa farà ancora di peggio e si crea attesa. Lui ha un totale sprezzo di qualsiasi regola e condotta. Il punto è che giustificare certi comportamenti e farli passare come normali è molto pericoloso”.