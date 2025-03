Questa notte al Grande Fratello, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma si sono appartate su un letto in camera da letto e si sono lasciate andare ad alcuni commenti sull’intimità tra Helena Prestes e Javier Martinez.

L’ex Miss Italia ha detto: “Hai visto come urlava? Io ero entrata e loro se ne erano accorti. Gli volevo dire di fare silenzio ma poi avrebbero risposto con provocazioni. Lei questo vuole”. Pronto anche il commento della Cainelli: “Hanno urlato tutto il tempo. C’è stato un concerto di gemiti, sapevo tutte le posizioni che stavano facendo”. Anche Shaila ha commentato le effusioni tra Helena e Javier: “Hanno fatto pure doppietta. Quando fai l’amore non urlare almeno. A me e Lorenzo ci avete mai sentiti? Va bene tutto, ma siamo in casa con altre 10 persone”.

Ovviamente, il video in cui le tre gieffine parlavano dell’intimità tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino ha scatenato la reazione dei fan della coppia. “Ma Shaila che copulava in giro di giorno?”, ha commentato un utente. E ancora: “L’invidia è una brutta bestia”; “Infatti sono fatti loro, non mettete bocca nella loro vita intima, la notte dormite invece di ascoltare cosa fanno gli altri, poi detto da Shaila che si esibisce anche di giorno...”.