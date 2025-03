Dopo la trentottesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 10 marzo, Luca Giglioli si è lasciato andare ad uno sfogo. Il motivo sarebbe una discussione avuta con Stefania Orlando durante il momento delle Nomination.

“Nomino Stefania perché non penso sia una persona cattiva ma non mi piace come dai opinioni e non ti interessi a scoprire di più, anche se siamo al Grande Fratello. Non venire a fare buon viso a cattivo gioco durante la settimana, hai sgarrato”, ha detto il parrucchiere romagnolo. Non si è fatta attendere la replica della Orlando: “Questa è la stessa motivazione dell’altra volta, almeno io ho il coraggio di dire le cose Giglio, tu non dici mai nulla. Non fai mai niente, sei rock fuori ma dentro sei molto Heidi”.

Lo sfogo di Giglio

Al termine della diretta, Giglio si è molto risentito anche per aver sentito che dallo studio Amanda Lecciso e Mattia Fumagalli appoggiavano il punto di vista di Stefania. A quel punto Giglio ha spiegato cosa non sopporta del comportamento di Stefania, e poi è scoppiato a piangere: “Fuori è un conto, dare le opinioni diverse dal dentro, non puoi chiedere, qui hai la possibilità di provare a chiedere no? Hai la possibilità di mettere in discussione la tua opinione, pensare di magari forse cambiare l’opinione sentendo la sua versione. Ma non è solo quella opinione che ha dato, ne ha date tante e io mi baso su quello. Non è che se non vedi una mia clip allora vuol dire che io non dico la mia, io la mia l’ho sempre detta altrimenti non sarei qui perché al televoto ci sono finito. Quindi ripeto: sarai una donna di spettacolo e io sono un uomo da bar ma si vive così nella vita”.

Stefania Orlando in lacrime

Ieri sera, Stefania Orlando ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere. Tuttavia, il momento non è stato ripreso dalle telecamere, ed è stata Mariavittoria Minghetti a svelare cos’è successo durante una chiacchierata con Jessica Morlacchi: “Ma si può ridurre così una donna come Stefania? A me questo fa inca**are!”. La cantante ha risposto: “Ma pure che sono passati tre mesi, ma che volete… Entri qua e mi prendi a parolacce? Ma chi sei? Ma che vuoi? La comprendo a tremila…”.

A quanto pare, a far scoppiare in lacrime Stefania sarebbero state alcune parole pronunciate da Giglio, ma al momento non è chiaro cosa le abbia detto.